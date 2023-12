arte setzt «Mystery Road» fort

TV-News

Die australische Fernsehserie wird für den Sender ABC produziert.

Am Donnerstag, den 11. Januar 2024 strahlt arte ab 21.50 Uhr die ersten drei Folgen der dritten Staffel vonaus. Eine Woche später wird die sechsteilige Staffel um 21.45 Uhr mit den restlichen Folgen fortgesetzt. Die australische Serie umfasst bisher drei Staffeln, die von Bunya Productions und Golden Road Productions für ABC produziert wurden.«Mystery Road» ist eine australische Krimiserie, deren erste Staffel am 3. Juni 2018 auf ABC ausgestrahlt wurde. Die Serie ist ein Spin-off von Ivan Sens Spielfilmen «Mystery Road» und «Goldstone» und spielt zwischen diesen beiden Filmen. Der australische Aborigine-Detektiv Jay Swan, gespielt von Aaron Pedersen, ist die Hauptfigur und der Hauptdarsteller sowohl in den Filmen als auch in den ersten beiden Fernsehserien mit jeweils sechs Folgen.Staffel 3 unter der Regie von Dylan River ist ein Prequel, das im Jahr 1999 spielt und den Titel «Mystery Road: Origin» trägt. Mark Coles Smith spielt eine jüngere Version von Swan. Im Juni 2023 wurde bekannt gegeben, dass Mystery Road um eine vierte Staffel verlängert wurde, die 2024 ausgestrahlt werden soll. Sie wird unter dem Titel "Origin" ausgestrahlt. Rund 300.000 Australierinnen und Australier verfolgten die sechs Folgen.