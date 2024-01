Marleen Lohse: Wir sind durch die lange Zusammenarbeit ein eingespieltes Team

Interview

Lohse und ihre Kollegen sind in den kommenden drei Wochen am Donnerstagabend in «Nord bei Nordwest» im Ersten zu sehen.

Wir sind gerade mitten in den Dreharbeiten zu unserem 25. Fall – einer Jubiläumsfolge. Nächstes Jahr arbeiten wir bereits zehn Jahre an den Geschichten rund um Schwanitz. Ich spüre Vertrauen in das Format und das bedeutet mir sehr viel.Wir drehen die Filme nicht hintereinander weg. Da sind immer Pausen zwischen den Drehzeiträumen, so dass wir uns vorbereiten und dann auf den neuen Fall vollkommen einlassen können. Außerdem sind wir durch die lange Zusammenarbeit ein eingespieltes Team. Gerade in den kommenden Folgen konnten wir uns sehr viel Raum und Zeit für Details und Spielereien nehmen.Ich habe die Arbeit nicht als aufwendiger empfunden. Hinnerk ist sehr klar und präzise in seinen Vorstellungen und da er ja auch die Arbeit vor der Kamera sehr genau kennt, haben diese beiden Aufgaben super miteinander harmoniert.Ich habe mal darüber nachgedacht und möchte es in Zukunft nicht ausschließen, aber im Moment konzentriere ich mich lieber auf meine Arbeit vor der Kamera und auf meine Musik.Absolut. Wir sind auch immer wieder im Kontakt und tauschen uns über die Entwicklungen der Figuren aus. Man wächst gemeinsamen mit den Geschichten, die die Figuren erleben dürfen.Klar. Mit jeder Folge. Jule ist von der Tierarzthelferin zur Tierärztin aufgestiegen. Sie ist mit jedem Fall erwachsener, klarer und mutiger geworden. Auch in den neuen Folgen ist sie Teil des Ermittlungsteams. Ich durfte und darf mit meiner Figur immer wieder die Extreme ausloten.Das wird natürlich (wie immer) nicht verraten.Wir bekommen das sehr gut hin. Mein Mann ist noch in Elternzeit und die Produktion ist uns sehr entgegengekommen.Ich liebe die Arbeit beim Hörspiel. Vor dem Mikrophon kann ich mich richtig gut in eine andere Welt fallen lassen. Die Arbeit ist so schön konzentriert und obwohl man „nur“ die Akustik zum Erzählen einer Geschichte zur Verfügung hat, entstehen im Kopf trotzdem ganze Welten. Nach einem Tag im Studio habe ich oft so viel erlebt wie nach einem aufregenden Drehtag.