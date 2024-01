10 holt «Deal or no Deal» zurück

International

Der Paramount-Sender hat einen neuen Vorabend aufgebaut.

, die aufregende Hit-Gameshow, bei der die Kandidaten den Banker schlagen müssen, um einen riesigen Geldpreis von 100.000 Dollar zu gewinnen, kehrt am Montag, den 5. Februar um 18 Uhr auf den australischen Sender Network 10 und 10 Play zurück.Moderiert von Grant Denyer, dem Gewinner des „TV Week Gold Logie Award“, ist jede Folge ein Spiel mit hohem Druck und hohem Einsatz, bei dem es um Risiko und Belohnung geht und bei dem die Kandidaten eine Reihe von Entscheidungen treffen müssen, die ihr Leben verändern könnten. «Deal or No Deal» ist ein Format der Banijay Group, produziert von Endemol Shine Australia für Network 10.«Deal or No Deal» wird Teil eines dynamischen neuen Vorabendprogramms sein, das montags bis donnerstags um 16 Uhr mit «Neighbours» beginnt, gefolgt von «The Bold and the Beautiful» um 16.30 Uhr. «10 News First» wird zu einer einstündigen Sendung und ab 17.00 Uhr eine umfassende Nachrichtenberichterstattung bieten. «Deal or No Deal» wird dann um 18.00 Uhr ausgestrahlt, gefolgt von «The Project» um 18.30 Uhr.