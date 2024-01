Amazon streamt TOBE-Konzert

International

Am 17. März wird man das Live-Konzert mit mehreren japanischen Sängern sehen können.

Prime Video kündigte an, dass es, das erste Tokyo Dome-Konzert mit allen Künstlern von Agentur TOBE einschließlich Ken Miyake, Hiromitsu Kitayama, Number_i, IMP. und Ritsuki Ohigashi am 17. März 2024 in fast 230 Ländern und Gebieten weltweit exklusiv livestreamen wird.TOBE ist eine Unterhaltungsagentur, die im März 2023 von Hideaki Takizawa gegründet wurde. Die Erwartungen an ihr erstes Konzert als TOBE wuchsen weiter, und am 23. Dezember kündigten sie schließlich ihr Konzert «toHEROes -TOBE 1st SUPER LIVE-» an, das vom 14. bis 17. März 2024 im Tokyo Dome stattfinden wird. Prime Video wird die letzte Show des Konzerts, am 17. März, exklusiv per Livestream übertragen."Wir sind sehr stolz, ankündigen zu können, dass Prime Video den letzten Tag des ersten Tokyo Dome-Konzerts der TOBE-Künstler exklusiv livestreamen wird", sagte Takashi Kodama, Country Director von Prime Video Japan. "Der Livestream wird gleichzeitig in fast 230 Ländern und Territorien verfügbar sein, so dass wir hoffen, dass die Fans von TOBE in Japan, aber auch ihre Fans auf der ganzen Welt und diejenigen, die ihre Auftritte zum ersten Mal sehen, «toHEROes -TOBE 1st SUPER LIVE-» genießen.""TOBE ist stolz darauf, mit Prime Video zusammenzuarbeiten, um die Inhalte aller Künstler über Prime Video an Zuschauer in der ganzen Welt zu übertragen", sagte Hideaki Takizawa, Präsident von TOBE. "Dieses bedeutende Projekt bietet den TOBE-Künstlern die Möglichkeit, sich auf die globale Bühne zu wagen und ein viel größeres Publikum zu erreichen. Wir hoffen, dass die Fans in Japan und auf der ganzen Welt die Gelegenheit nutzen, diesen historischen Moment live oder auf Prime Video zu erleben.”