«Marry My Husband» startet an Neujahr

Die neue Serie mit Park Min Young ist ab 1. Januar bei Amazon verfügbar.

Die sehr erfolgreiche südkoreanische Produktionsfirma Studio Dragon startet am Montag, den 1. Januar 2024, ein neues Projekt. Das Unternehmen hat für den Pay-TV-Sender tvN eine Serie entwickelt, welche zeitgleich auch bei Amazon Prime Video ausgestrahlt wird – jedoch nicht in Südkorea und China. In Südkorea wird die Serie jeden Montag und Dienstag um 20.50 Uhr ausgestrahlt. 16 Episoden umfasst das Drama, das auf «Twinkling Watermelon» folgt (0,80 Millionen Zuschauer).ist mit Rom-Com-Star Park Min Young besetzt. Das Format basiert auf einem Web-Roman und erzählt die Rachegeschichte einer todkranken Frau, die Zeuge wird, wie ihr Mann und ihre beste Freundin eine Affäre haben. Die bekannte Rom-Com-Darstellerin Young spielt die betrogene Protagonistin Kang Ji-won. Sie fühlt sich absolut durchschnittlich und hat jeden Tag mit ihrem Privat- und Berufsleben zu kämpfen.Während sie sich um ihren unfähigen Ehemann kümmert und von ihren Schwiegereltern durchgängig kritisiert wird, führ sie ein aufopferungsvolles Leben. Doch ihre Gutmütigkeit wird ausgenutzt: Sie entdeckt, dass ihr Ehemann, ihre einzige Familie, und ihre einzige Freundin sie miteinander betrügen – während sie gegen Krebs kämpft. Durch eine Wendung der Ereignisse reist Ji-won 10 Jahre zurück in die Vergangenheit und plant, zusammen ihrem Kollegen Yoo Ji-hyuk (Na Inwoo) ihr Schicksal neu zu bestimmen.