Jahresrückblick im Sat.1 gefragter als im Vorjahr

Quotennews

Jörg Pilawa blickte mit einigen Gästen auf das Jahr 2023 zurück und überzeugte damit mehr Zuschauer als noch im Jahr zuvor.



Sat.1 zeigte zur gestrigen Primetime. Zu Gast hatte der Moderator unter anderem Horst Lichter, Wigald Boning, Caroline Frier und Elena Uhlig. Mit diesen Gästen blickte er auf denkwürdige und hoffnungsvolle Momente des Jahres zurück. Auch musikalische Unterhaltung war geboten, mit einem Auftritt von Michael Schulte sowie mit Passenger, die „Let Her Go“ auf die Bühne brachten.2022 war der Jahresrückblick bereits am 21. Dezember gesendet worden. Die 1,21 Millionen Fernsehenden waren damals bei soliden 5,0 Prozent Marktanteil gelandet. Die 0,32 Millionen Jüngeren fuhren passable 5,8 Prozent ein. Gestern fanden sich 1,30 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm ein. Der Marktanteil lag somit bei guten 5,4 Prozent. Die 0,40 Millionen Umworbenen sicherten sich eine hohe Quote von 8,4 Prozent.Ab 23.00 Uhr wiederholte der Sender schließlich die Rankingshow. Für dieses Programm verharrten noch 0,51 Millionen Interessenten auf dem Sender. Damit fiel das Interesse nun recht deutlich ab und es blieben noch annehmbare 4,0 Prozent Marktanteil übrig. Zudem kamen die 0,11 Millionen Werberelevanten nicht über ein mageres Resultat von 3,7 Prozent Marktanteil hinaus.