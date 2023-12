«Die ultimative Chart Show» überzeugt mit der Jubiläumsshow

Quotennews

So viele Zuschauer hatten seit knapp einem Jahr nicht mehr für eine Ausgabe des Formats eingeschalten. Bei den Jüngeren blieb jedoch noch etwas Luft nach oben.



Am 21. Mai 2003 wurde erstmals «Die ultimative Chart Show» ausgestrahlt. Vor zwanzig Jahren suchte Oliver Geissen nach den erfolgreichsten Hits der letzten 30 Jahre. Damals war das Format noch als einmaliges Event geplant, doch inzwischen schaut RTL auf 160 Ausgaben zurück. So hieß es gestern zum Jubiläum schließlich. Zu Gast waren gestern unter anderem Bryan Adams, Evelyn Burdecki, Nena und Helene Fischer.Die letzte Ausgabe des Formats kam Ende August auf 1,12 Millionen Zuschauer, was zu annehmbaren 6,0 Prozent Marktanteil führte. Die 0,27 Millionen Jüngeren waren hingegen bei mäßigen 7,0 Prozent hängengeblieben. Mit 1,67 Millionen Interessenten war man gestern nun wieder so gut aufgestellt gewesen wie seit dem vergangenen Silvester nicht mehr. Daraus folgte ein guter Marktanteil von 8,0 Prozent. Zudem schob man sich am Abend vor die restlichen privaten Sender. Die Zielgruppe war jedoch etwas weniger stark vertreten. Hier landeten 0,39 Millionen Umworbene bei soliden 9,2 Prozent.Erst um 0.10 Uhr ging es dann weiter mit dem. Dieses war weiterhin sehr gefragt und die Reichweite von 1,03 Millionen Menschen verrät auch, dass gegen Ende der Show noc zahlreiche Interessenten vor dem Bildschirm gesessen waren. Die Nachrichtensendung sicherte sich dann starke 10,5 Prozent Marktanteil- Bei den 0,26 Millionen Werberelevanten kletterte der Marktanteil auf hohe 12,0 Prozent.