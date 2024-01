Zum Jahreswechsel gewinnt das Erste

Quotennews

Der Silvesterabend gehört mit abendfüllenden Shows den öffentlich-rechtlichen Sendern. Deutlich besser läuft es da beim Ersten.

Mit den letzten Sendeminuten im Jahren 2023 setzt sich das Erste nochmal deutlich vor die Kollegen aus Mainz. Im ZDF gab es ab der Primetimezu bestaunen. Hiermit warten 3,11 Millionen Zuschauer möglich, der Marktanteil lag bei 15,9 Prozent. Die jüngeren Zuschauer kamen mit 0,94 Millionen Zuschauern auf überragende 20,7 Prozent. Davon lässt sich das Erste nicht einschüchtern, im Gegenteil.holt sich ab 20:15 Uhr gute 2,37 Millionen Zuschauer, jedoch schwache 0,33 Millionen Jüngere. Damit waren prozentual 12,0 und 7,4 Prozent möglich. Warum also gehört der Silvester-Sieg doch dem Ersten? Natürlich wegen der! Zum Jahreswechsel bedient man sich dem Sendekonzept des ZDF und übertrumpft die Kollegen kurzerhand mit 5,19 Millionen Zuschauern zum 0 Uhr-Zuprosten. Der Marktanteil springt sofort auf starke 25,1 Prozent und auch die Jüngeren ziehen nach.Mit 1,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen können die kurzen Live-Bilder grandiose 22,0 Prozent erreichen. Ein weiterer spannender Vergleich am Silvester-Tag sind die. Im Ersten waren damit um kurz nach 20 Uhr 3,21 Millionen und 0,46 Millionen Zuschauer drin. Die Marktanteile lagen bei 16,9 und 11,7 Prozent. Im Zweiten sollten die Ansprache bereits um 19:15 Uhr laufen - hier schauten 2,17 und 0,21 Millionen zu. Die Marktanteile lagen so bei 11,9 und 5,6 Prozent.