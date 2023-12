Filmeabend der privaten Sender wird von ProSieben angeführt

Quotennews

«Venom» hatte gestern Abend die Nase vorne. Doch auch das Programm bei RTLZWEI musste sich nicht verstecken.



ProSieben setzte sich mit dem Actionfilmgestern Abend an die Spitze des Filmprogramms. Bei 0,93 Millionen Fernsehenden waren hier hohe 3,7 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,42 Millionen Jüngeren landeten bei einem guten Resultat von 8,4 Prozent. Es folgte der Mysterythriller «Glass» ► mit 0,54 Millionen Interessenten, wobei die Quote auf überzeugende 3,8 Prozent anstieg. Die 0,25 Millionen Umworbenen lagen mit 8,2 Prozent Marktanteil noch knapp über dem Senderschnitt.Doch auch RTLZWEI schnitt recht gut ab, denn das Kriegseposbewegte 0,85 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies spiegelte sich in einem starken Marktanteil von 3,9 Prozent wider. Die 0,18 Millionen Werberelevanten kamen auf gute 4,1 Prozent. Es folgte der Politthriller. Hier lag die Reichweite bei 0,26 Millionen Menschen, wodurch sich der Marktanteil bei hohen 3,6 Prozent hielt. Bei den 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine überzeugende Quote von 5,1 Prozent eingefahren.VOX setzte auf. Mit 0,89 Millionen Zusehenden kam man jedoch nicht über akzeptable 3,5 Prozent Marktanteil hinaus. Die 0,20 Millionen Jüngeren blieben zudem bei mauen 4,0 Prozent hängen. Kabel Eins zeigte zur Primetime die Komödie, welche 0,53 Millionen Neugierige zur Folge hatte. Hier war mit mäßigen 2,2 Prozent Marktanteil ebenfalls noch Luft nach oben. Bei den 0,18 Millionen Umworbenen standen passable 3,6 Prozent auf dem Papier.