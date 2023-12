Quotennews

Bestwerte für «Die Chefin» und «SOKO Leipzig»

Laura Friedrich von 30. Dezember 2023, 09:07 Uhr

Auf dem Gesamtmarkt kamen beide Krimiformate so gut an wie seit etwa einem Jahr nicht mehr. Am Vorabend punktete hingegen Das Erste mit dem ersten Springen der Vierschanzentournee.



Das «Die Chefin» in die Primetime ein und sicherte sich so mit Leichtigkeit den Tagessieg. Das Resultat von 6,02 Millionen Fernsehenden wurde seit Anfang Januar nicht mehr übertroffen. Starke 23,5 Prozent bedeuteten sogar einen neuen Allzeitbestwert. Die 0,41 Millionen Jüngeren landeten bei guten 8,3 Prozent. Es folgte «SOKO Leipzig» mit 5,14 Millionen Zuschauern und überzeugenden 20,4 Prozent Marktanteil – dem besten Resultat seit ziemlich genau einem Jahr. Die erneut 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen bewegten sich mit guten 8,1 Prozent weiterhin über dem Senderschnitt.



Ab 22.30 Uhr hieß es dann im ZDF «Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!». Die beiden blicken zurück auf die Anfänge des linearen Fernsehens. Bei 2,89 Millionen Neugierigen wurden gute 15,9 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,49 Millionen Jüngeren landeten bei herausragenden 12,7 Prozent. Im Anschluss blickten in einem «heute-show spezial» Lutz van der Horst und Fabian Köster auf das vergangene Jahr zurück. Mit 1,90 Millionen Zusehenden landete man genau im Senderschnitt. Bei einem jüngeren Publikum von 0,39 Millionen Menschen war eine Steigerung auf ausgezeichnete 14,2 Prozent möglich.



Das Erste setzte zur Primetime auf «Der Junge muss an die frische Luft» ► . Hier wurden hohe 14,8 Prozent Marktanteil bei 3,80 Millionen Filmfans eingefahren. Die 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige überholten die Krimikonkurrenz im ZDF und sicherten sich starke 10,6 Prozent. Das Erste hatte ab 17.00 Uhr die Vierschanzentournee aus Oberstdorf übertragen. Das Auftaktspringen hatte Andreas Wellinger für sich entschieden. Im zweiten Durchgang waren bis zu 5,08 Millionen Interessenten mit von der Partie gewesen. Dies reichte für hervorragende 23,6 Prozent Marktanteil. Die 0,80 Millionen jüngeren Sportbegeisterten landeten bei fantastischen 20,7 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

