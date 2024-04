Köln bleibt das Gründwald-Problem

Quotennews

In Grünwald schaut man auch nach über 2000 Folgen noch einigermaßen erfolgreich nach Berlin. Auch in Mannheim ist RTLZWEI erfolgreich. Aber in Köln hat der Sender nur Probleme.

Ohne viel Beiwerk, die Zahlen vonvom gestrigen Freitag. Desolat schwache 0,10 Millionen Zuschauer erzielen einen schrecklichen Marktanteil von 0,7 Prozent. Die Zielgruppe enttäuscht mit 2,0 Prozent und beinah kaum messbaren 0,04 Millionen Umworbenen. Das tut weh, ist aber keine Überraschung. In der abgelaufenen Woche schaffte lediglich eine einzige Folge, jene vom Mittwoch, einen Marktanteil, der über der 1-Prozent-Marke lag. Die gestern erreichten 0,10 Millionen Zuschauer sind nicht einmal der Negativ-Rekord, am Montag waren nur 0,09 Millionen dabei. In der Zielgruppe ist die gestrige Ausgabe mit dem schwachen Montag gleichauf.Auch hier wurde bereits darüber geschrieben, dass es nicht an einer generell schwachen Leistung des Senders liegt. Nein, die Zuschauer schalten, sobald es zu «Köln 50667» kommt, aktiv weg. Im Vorfeld läuft der RTLZWEI-Freitag nicht gut, aber auch nicht derart schlecht. Ab 16 Uhr steigern diedas Interesse auf 0,18 Millionen, die erste Folgehält diese Reichweite komplett. Gleiches gilt für die Zielgruppe, zu den Nachrichten kommen 0,06 Millionen, die bleiben auch für den Ausflug nach Mannheim. Trotz freundlicheren Zahlen, es geht bereits hier um einen Marktanteil im Gesamten von 1,9 Prozent und in der Zielgruppe von 4,5 Prozent.Mit der zweiten Ausgabe «Harz und Herzlich» kommt der positive Trend. Die Gesamtreichweite steigert sich auf 0,28 Millionen, die Zielgruppe knackt beinah die 100.000-Zuschauer-Marke, mit 0,09 Millionen sind immerhin schon gute 5,8 Prozent zu erreichen. Dann kommt die «Köln»-Soap und bekanntermaßen krachen sämtliche Reichweiten in den Keller. Ab 19 Uhr wendet sich das Blatt wieder,übernimmt und steigert sofort das Interesse auf 0,37 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil ist damit zurück auf immerhin 1,9 Prozent, während die Zielgruppe mit 5,9 Prozent gefällt. Hier sammeln sich 0,19 Millionen Umworbene. Um zum Abschluss einen irgendwie positiven Beisatz zu finden: Mitte März hatte RTLZWEI eine Woche, in welcher keine einzige Ausgabe von «Köln 50667» einen Marktanteil von mindestens einem Prozent erreichte. Da war man diese Woche also besser.