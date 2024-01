Unter 1 Prozent! Die «NFL» geht zu Silvester baden

Quotennews

Damit war wohl zu rechnen. RTL schiebt die «NFL» zum Silvesterabend zu NITRO ab. Der Erfolg lässt sich wohl an wenigen Fingern abzählen.

Schon zum Weihnachtsabend konnte sich RTL nicht wirklich mitdurchsetzen. Ergo, ging der Live-Sport zum Silvesterabend ins Spartenprogramm zu NITRO. Schon unter keinem guten Stern begann also die Partieum 19 Uhr. Die erste Hälfte lief mit 0,24 und 0,29 Millionen Zuschauern verhältnismäßig ordentlich, die Marktanteile lagen bei 1,3 und 1,6 Prozent. In der Zielgruppe waren in diesen Vierteln 0,15 und 0,17 Millionen Umworbene drin, das entsprach 4,0 und 4,3 Prozent.Weiter ging es ab 20:45 Uhr mit 0,30 Millionen Zuschauern. Das war die Reichweite sowohl im dritten, als auch im vierten Viertel, damit waren jeweils 1,5 Prozent möglich. Die Zielgruppe blieb mit 0,16 und 0,18 Millionen Werberelevanten recht stabil, die Marktanteile gingen mit 3,6 und 3,9 Prozent wohl in Ordnung. Erwartungsgemäß wurde es mit dem zweiten Spiel und damit dem Countdown auf Neujahr schwieriger.NITRO zeigteund in den ersten beiden Vierteln lief es mit 0,25 und 0,23 Millionen Zuschauern wohl noch ordentlich. Die Marktanteile sanken auf 1,3 und 1,2 Prozent, während die Zielgruppe auf 0,13 und 0,12 Millionen schrumpfte. Hier waren noch 2,8 und 2,7 Prozent drin. Schmerzen bereitet dann wohl das dritte Viertel, in welchen der Jahreswechsel stattfand. Hier waren mit 0,18 Millionen Zuschauern lediglich 0,9 Prozent zu erreichen, die Zielgruppe floppte mit 0,08 Millionen Zuschauern und 1,5 Prozent. Das erste Viertel, das NITRO und RTL im Jahr 2024 beginnen sollte, liest sich mit 0,17 Millionen Zuschauern und 0,04 Millionen Werberelevanten nicht besser. Die Marktanteile blieben bei jeweils 1,0 Prozent stehen.