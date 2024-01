Snoop Dogg kommentiert Olympia

US-Fernsehen

Der Musikstar wird bei NBC und Peacock mehrfach auftreten.

Snoop Dogg wird sich der Berichterstattung von NBCUniversal über die Olympischen Spiele Paris 2024 in diesem Sommer anschließen. Der globale Megastar wird in Paris vor Ort sein und ab dem 26. Juli 2024 regelmäßig für die olympische Primetime-Show auf NBC und Peacock berichten. Die Ankündigung erfolgte in der Halbzeitpause der «Sunday Night Football»-Übertragung des Spiels Green Bay Packers gegen Minnesota Vikings auf NBC und Peacock.Während der Spiele wird Snoop mit dem NBC-Olympia-Moderator Mike Tirico sprechen und dem großen US-Publikum zur Hauptsendezeit seine einzigartige Sicht auf das Geschehen in Paris vermitteln. Er wird die Wahrzeichen der Stadt erkunden, olympischen Wettbewerben und Veranstaltungen beiwohnen und die Athleten, ihre Freunde und Familien besuchen."Ich bin mit den Olympischen Spielen aufgewachsen und bin begeistert, dass die unglaublichen Athleten in Paris ihr Bestes geben. Es ist ein Fest des Könnens, der Hingabe und des Strebens nach Größe", sagte Snoop Dogg. "Wir werden einige fantastische Wettkämpfe erleben, und natürlich werde ich den Snoop-Stil mit einfließen lassen. Das werden die epischsten Olympischen Spiele aller Zeiten, also bleibt dran und haltet die Augen offen. Lasst uns diese Spiele unvergesslich machen, die Konkurrenz aufmischen und die Besten wie Gold glänzen lassen. Peace and Olympic LOVE, ya dig?" 🏅👊🏾"Snoop ist bereits ein olympischer Goldmedaillen-Kommentator, der mit seinem Highlight-Kommentar auf Peacock über den Dressurwettbewerb während der Olympischen Spiele in Tokio zig Millionen Views generiert hat", sagte Molly Solomon, Executive Producer und President, NBC Olympics Production. "Allein diese Leistung hat Snoop einen Job als unser Sonderkorrespondent in Paris eingebracht. Wir wissen nicht, was jeden Tag passieren wird, aber wir wissen, dass er unsere neu gestaltete olympische Primetime-Show mit seiner einzigartigen Perspektive bereichern wird."