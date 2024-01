«Slow Horses» bekommt eine fünfte Staffel

England

Gary Oldman wird weiterhin für Apple arbeiten. Neue Folgen sind schon angekündigt, eine vierte Runde schon lange bestellt.

Apple TV+ hat nach dem Finale der dritten Staffel eine fünfte Runde für das viel gelobte, düster-komödiantische Spionage-Dramaangekündigt. In der fünffach für den BAFTA Award nominierten Serie spielt Oscar-Preisträger Gary Oldman mit, der kürzlich für seine herausragende Darstellung des jähzornigen Jackson Lamb mit einer Golden Globe-Nominierung geehrt wurde.Seit seiner Premiere im Jahr 2022 wurde «Slow Horses» als "zweifellos die beste Spionageserie im Fernsehen" gefeiert; eine "eindringliche, witzige und konspirative" Serie mit "exzellentem Schreibstil und hervorragenden Leistungen", die einfach "so verdammt gut" ist. Alle drei Staffeln von «Slow Horses» haben eine "Certified Fresh"-Bewertung auf Rotten Tomatoes, und die Serie erhält weiterhin weltweite Anerkennung von Kritikern und Fans gleichermaßen.In der fünften Staffel von «Slow Horses» sind alle misstrauisch, als der ansässige Technikfreak Roddy Ho eine glamouröse neue Freundin hat. Doch als sich in der ganzen Stadt eine Reihe zunehmend bizarrer Ereignisse ereignet, liegt es an den Slow Horses herauszufinden, wie alles zusammenhängt. Schließlich weiß Lamb, dass in der Welt der Spionage die "Londoner Regeln" immer gelten sollten.