«Stars in der Manege» punktet in Sat.1

Im Vorjahr hat der Sender das Format zurück ins Fernsehen geholt und fährt damit bislang recht gut.



Bereits ab 1959 gibt es, die große Benefizgala aus dem Zirkus Korne zugunsten bedürftiger Kinder, alter Künstler und Journalisten. Ab den 70er wurde sie dann regelmäßig im Ersten übertragen, vereinzelt auch im ZDF . Doch 2009 war Schluss. Im vergangenen Jahr holte Sat.1 das Format jedoch zurück ins Programm. Unter der Moderation von Jörg Pilawa waren gestern unter anderem Rúrik Gíalson, Paul Janke, Sarah Harrison und Michael Mittermaier.Im Vorjahr hatten am 6. Januar 1,32 Millionen Fernsehende eingeschalten, was zu soliden 5,1 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 0,34 Millionen Jüngeren waren passable 6,1 Prozent zustande gekommen. Gestern saßen 1,64 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm, was dem Sender hohe 6,4 Prozent Marktanteil einbrachte. Auch die 0,45 Millionen Umworbenen steigerten sich auf überzeugende 8,0 Prozent.Ab 23.10 Uhr folgte die Ausstrahlung des Films. Hierfür verharrten lediglich 0,32 Millionen Neugierige auf dem Sender. Folglich halbierte sich der Marktanteil auf ein mageres Resultat von 3,1 Prozent. Bei den 0,10 Millionen Werberelevanten stürzte die Quote ebenfalls auf ernüchternde 3,7 Prozent Marktanteil ab.