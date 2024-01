Diese Promis suchen bei «First Dates» die Liebe

TV-News

VOX hat gleich vier Schauspieler verpflichtet. Außerdem sind Entertainerin Nicolette und Comedian Tan Çağlar mit dabei.

Der Fernsehsender VOX landete im vergangenen Jahr mit der prominenten Variante seiner langjährigen Vorabendserieeinen veritablen Erfolg. In der Zielgruppe verzeichnete der Kölner Sender mit dem Line-up bestehend aus Schauspieler Radost Bokel, Lisa Feller, Liz Baffoe, Lucy Hellenbrecht, Bela Klentze und Andreas Guenther sowie Sportreporter Werner Hansch, Dschungelkönig Prince Damien und Sänger Vincent Gross sehr gute 8,7 Prozent Marktanteil. Am 29. Januar folgt nun die zweite Ausgabe der Kuppelshow mit Roland Trettl.VOX hat nun auch das prominente Teilnehmerfeld bekannt gegeben, die sich auf ein Blind-Date freuen. Mit dabei sind die Schauspieler Tina Ruland, Jutta Speidel, Mariella Ahrens und Lars Steinhöfel sowie Besteller-Autorin und Entertainerin Nicolette und Comedian Tan Çağlar.Die Paarungen der Dates sind auch in der Promi-Variante kein Zufall, sondern vorab sorgfältig anhand von Vorlieben und Abneigungen der Alleinstehenden ausgewählt. Nach dem gemeinsamen Dinner entscheiden die Singles, ob sie ein zweites Date möchten oder sich ihre Wege trennen. «Promi First Dates» bereits ab dem 22. Januar bei RTL+ auf Abruf bereit.