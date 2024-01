«Blamieren oder Kassieren» kehrt im Februar zurück

TV-News

In der neuen Folge zocken Katja Burkard und Sasha mit Quizmaster Elton.

Bislang hat RTL sechs Folgen des «TV Total»-Ablegersim Vorfeld der Europapokal-Übertragungen am Donnerstagabend ausgestrahlt. Wirklich überzeugt hatten die Sendungen mit Moderator Elton aber nur im Oktober, als in der Zielgruppe sehr gute Marktanteile zwischen 12,1 und 14,0 Prozent registriert wurden. Seither hat sich ein signifikanter Quotenniedergang eingestellt, der in den bisher letzten beiden Folgen bei 7,1 und 8,4 Prozent endete.Den schwachen Quoten zum Trotz wird RTL aber auch im neuen Jahr an der Strategie, vor der Fußballübertragung auf das halbstündige Quiz zu setzen, festhalten. Die erste Folge des Jahres läuft am 15. Februar um 20:15 Uhr. Wie der Kölner Sender ebenfalls bestätigte, stehen sich dann RTL-Moderatorin Katja Burkard und Sänger Sasha am roten Buzzer gegenüber.Zu Beginn treten sie gegeneinander an und stellen ihr Wissen unter Beweis. Danach folgt direkt die Finalrunde, in der ein Gast aus dem Studiopublikum, persönlich ausgewählt von Moderator Elton, gegen den zuvor siegreichen Promi antritt. Zu gewinnen gibt es dann 10.000 Euro. «Blamieren oder Kassieren» ist eine Produktion von Brainpool.