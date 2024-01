Podstars

Im vergangenen Jahr ist ein InterCity Express der Deutschen Bahn auf einer Brücke liegen geblieben. Es war eines der größten Zug-Ausfälle in Deutschland.

Viele Menschen kennen diese Situation: Die Bahn kommt zu spät oder Anschlusszüge sind nicht mehr erreichbar. Berichte über die Deutsche Bahn beinhalten neben guten Neuigkeiten auch Geschichten über Pannen und Fiaskos. Ein solches Desaster greift nun der SPIEGEL-Original-Podcastauf. Vier Folgen erzählen das Ereignis um die Pannenfahrt des ICE 79. Die einzelnen Episoden erschienen zwischen dem 09. Dezember 2023 und 23. Dezember 2023. Eine Veröffentlichung des kompletten Podcasts erfolgte somit innerhalb eines Monats im Dezember 2023. Zu hören ist dieses Hörspiel unter anderem auf Spiegel.de und bei gängigen Podcatchern.Bei diesem Podcast handelt es sich um einen SPIEGEL-Original-Podcast. Die Hörspiele behandeln Recherchen des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL. In dieser Geschichte über das Fiasko des ICE 79 nach Zürich kommen auch immer wieder unmittelbar Beteiligte zu Wort. Die vier Folgen von «344 Minuten - das Bahn-Fiasko» sind zwischen 26 und 35 Minuten lang. Durch den Podcast führen zwei Moderatorinnen: Sandra Sperber und Yasemin Yüksel. Die Podcasterinnen fassen die Geschichte der Beteiligten zusammen. Das Intro beginnt mit einem "pulsierenden" Jingle sowie ersten Berichten von Zuggästen. Dann ergreifen die Podcasterinnen das Wort und fassen die Ereignisse zusammen. Am Ende des Intros erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer den Titel der jeweiligen Podcast-Folge.Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Fahrt des ICE 79 am 25. Juni 2023 nach Zürich. Diese Pannenfahrt betraf damals rund 800 Reisende und offenbart die Probleme, mit denen die Deutsche Bahn zu kämpfen hat. Im Podcast kommen Bahnreisende zu Wort, die das Chaos hautnah miterlebt haben. So berichten diese beispielsweise darüber, dass erst der Strom und dann die Klimaanlage ausfielen. Dieser Zustand hatte auch Auswirkungen auf die Temperatur im Zug. Im Inneren stieg diese an und ein Aussteigen war nicht möglich. Zudem blieb der Zug auch noch mitten im Nichts einfach stehen. Aber auch die Evakuierung der Gäste erfolgte nicht reibungslos. Ohne Strom und Klimaanlage warten die Mitfahrer auf den Ersatzzug. Doch auch dieser Wechsel aus dem Pannenzug in den neuen Zug läuft nicht ganz ohne Hindernisse ab.Bietet der Ersatzzug genügend Platz für alle Passagiere? Was könnten die Gründe sein, die zu dieser Pannenfahrt führten? Mehr über die nicht ganz reibungslose Fahrt des ICE 79 erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast «344 Minuten - das Bahn-Fiasko».