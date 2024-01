«June» kommt am 16. Januar

US-Fernsehen

Auch in Deutschland feiert die Dokumentation über June Carter Cash Premiere.

Paramount+ enthüllte den offiziellen Trailer zu, der neuen abendfüllenden Dokumentation über die legendäre Country-Sängerin und Songwriterin June Carter Cash. Unter der Regie von Emmy-Preisträgerin Kristen Vaurio («Going Clear: Scientology & The Prison of Belief») wird der Film am Dienstag, den 16. Januar, in den USA und Kanada und am Mittwoch, den 17. Januar, in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich Premiere feiern.Produziert von Sandbox Productions, Sony Music Vision und Maxine Productions (Teil von Sony Pictures Television), wirft «June» ein wichtiges Schlaglicht auf die Geschichte der Country-Musik und die Spuren, die die Familien Carter und Cash in diesem Genre hinterlassen haben, bevor es in das komplexe Leben der legendären June Carter Cash eintaucht. Die fünffache Grammy-Preisträgerin ist Sängerin, Komikerin, Musikerin, Schauspielerin und Autorin, die als Vorgruppe von Elvis auftrat, mit Robert Duvall und Jane Seymour vor der Kamera stand und einen der bekanntesten Country-Songs aller Zeiten, "Ring of Fire", mitgeschrieben hat. Vielleicht stand sie zeitweise im Schatten ihres ikonischen Ehemanns Johnny Cash, doch jetzt ist es an der Zeit, dass June in den Mittelpunkt des Geschehens rückt.Der Film zeigt seltenes und noch nie gezeigtes Archivmaterial, das das außergewöhnliche Lebenswerk von Carter Cash und ihre ikonische Unterhaltungskarriere offenbart, gepaart mit einmaligen Interviews mit der monumentalen Frau selbst. Der Film enthält auch Gespräche mit ihrer Familie, Bewunderern und Freunden, darunter Dolly Parton, Reese Witherspoon und Willie Nelson, unter vielen anderen.