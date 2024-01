«BBC Gladiators» kommt

England

Die neue Show wird am Samstagvorabend zu sehen sein.

«Gladiators», eine der aufregendsten und energiegeladensten Gameshows der Sportunterhaltung aller Zeiten, kehrt in ihrer brandneuen Heimat bei der BBC ins Fernsehen zurück. 16 phänomenale Gladiatoren treten in einer Reihe brandneuer Herausforderungen und klassischer Spiele gegen eine Reihe mutiger Gegner an. Das ultimative Kräftemessen mit der kultigsten Gameshow der Sportunterhaltung kehrt zu BBC One und BBC iPlayer zurück.Das Vater-Sohn-Duo Bradley und Barney Walsh wird mit seinem Charme, seinem Witz und seiner Chemie in der Gladiators-Arena als Moderator der Serie auftreten.feiert am Samstag, den 13. Januar, um 17.50 Uhr Premiere.Gladiators war schon immer ein wichtiger Teil der Walsh-Familie; Donna Walsh, Barneys Mutter und Bradleys Frau, war Chefchoreografin der «Gladiators»-Cheerleader in der Originalserie. Bradley und ein sehr junger Barney waren regelmäßige Besucher am Set, wobei Barney einige seiner ersten Schritte auf dem Boden der kultigen Arena machte. Bradley ließ es sich nicht nehmen, in die Fußstapfen seines kleinen Sohnes zu treten, als er 1997 an einem Promis gegen Jockeys-Special teilnahm.Guy Mowbray, eine der bekanntesten Stimmen im Spitzenfußball, wird als Kommentator das Geschehen in der Show begleiten, wenn die mutigen Kämpfer sich den mächtigen Herausforderungen und den noch mächtigeren Gladiatoren stellen.