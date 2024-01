VOX zeigte neue «Die Urlauber»-Staffel deutlich früher

TV-News

Jeweils drei Paare testen einen Urlaub in unterschiedlichen Preiskategorien. In der vierten Staffel geht es unter anderem an die Amalfi-Küste und nach Ischgl.

VOX hat eine neue Staffel der Doku-Soapangekündigt. Die nunmehr vierte Runde des Reise-Formats startet am Sonntag, den 28. Januar, auf dem gewohnten Sendeplatz um 18:10 Uhr. Während die Sendezeit unverändert bleibt, schlagen die neuen Episoden deutlich früher als in den Jahren zuvor auf. Die ersten beiden Staffeln gingen jeweils im Hochsommer auf Sendung, während im vergangenen Jahr der Auftakt am 12. März erfolgte.In «Die Urlauber» reisen drei Paare jeweils an den gleichen Ort, um dort einen Urlaub zu erleben. Doch alle Erfahrungen sind anders, denn die Duos reisen mit unterschiedlichen Budgets an. So sollen die Teilnehmer die beliebten Reisezeile in ihrer eigenen Perspektive unter die Lupe nehmen. In vier Folgen geht es für «Die Urlauber» an die Amalfi-Küste in Italien, auf die beliebte griechische Insel Kreta, auf einen Städtetrip nach Paris und in den Bergurlaub nach Ischgl.Für VOX war «Die Urlauber» stets ein solider Erfolg. Die Frühjahrsfolgen von 2023 sorgten im Schnitt für rund eine Million Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich mit 4,9 Prozent bei allen und 6,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe im Senderschnitt.