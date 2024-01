Zweites TV-Special, zweite Top-Quote

Quotennews

Gleich 130 Minuten kamen die Fans von «Hubert ohne Staller» am 3. Januar spendiert.

Am Dienstag machte «In aller Freundschaft» Pause, stattdessen programmierte Das Erste eine Doppelfolge von «Morgen im Norden» auf dem Timeslot. Mit 5,57 Millionen Zuschauern ging dieses Unterfangen nicht schief und empfiehlt sich für eine Fortsetzung im kommenden Jahr, um die neue Staffel ebenfalls zu pushen.Einen Tag später setzte Das Erste auf den vierten Fernsehfilm der Reihe. Die früheren Filme erreichten 3,96, 4,03 und 4,95 Millionen. Mit „Dem Himmel ganz nah“ lockte die blaue Eins 3,70 Millionen Menschen an, die die Serie mit Christian Tramitz, Michael Brandner und Katharina Müller-Elmau sahen. Das Buch von Philip Kaetner und Oliver Mielke überzeugte 13,8 Prozent der Zuschauer. Die Regiearbeit von Carsten Fiebeler verzeichnete 0,52 Millionen und 9,5 Prozent bei den jungen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren.Bereits um 18.50 Uhr setzte Das Erste auf die reguläre Episode von. Die drittletzte Episode der aktuellen Staffel sahen 2,66 Millionen Menschen. In dieser Folge namens „Der große Coup“ wird in Anwesenheit der Polizisten Hubert und Girwidz ein Mitarbeiter einer Geldtransportfirma niedergeschossen. Wie der Fall endete, sahen 12,1 Prozent der aktiven Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern verbuchte die Fernsehstation 0,35 Millionen und 9,0 Prozent.