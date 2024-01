Die Stars von «Suits» kommen zu den Golden Globes

Vermischtes

Die Serie des Senders USA Network erreichte im vergangenen Herbst Spitzenquoten. Davon will man bei der Preisverleihung profitieren.

An diesem Wochenende werden die Golden Globes verliehen. Für die Verleihung am 7. Januar sind unter anderem Amanda Seyfried, Angela Bassett, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley, Michelle Yeoh und Will Ferrell angekündigt.Mit dabei sind auch die «Suits»-Stars Patrick J. Adams und Gabriel Macht, die mit ihrer ehemaligen USA Network-Serie im Herbst die Streaming-Charts dominierten. Inzwischen wurde bekannt, dass die Macher der ehemaligen Anwaltsserie an einem Spin-Off arbeiten.Die 81. Golden Globes werden in diesem Jahr von Comedian Joy Koy moderiert. Die Gala findet diesmal nicht auf NBC, sondern auf CBS statt. Als Favoriten gehen die HBO-Serie «Succession» und der Warner Bros. Spielfilm «Barbie» mit jeweils neun Nominierungen ins Rennen. Neu ist auch die Kategorie für die beste Stand-up-Performance.