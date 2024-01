«Sherlock Holmes»-Spin-Off in Arbeit

US-Fernsehen

CBS hat eine Serie mit «Watson» bestellt.

CBS hat bekannt gegeben, dass die Seriemit Morris Chestnut in der Hauptrolle von den CBS Studios für die Ausstrahlungssaison 2024-2025 bestellt wurde. "Wir sind begeistert, einen so beliebten Charakter aus der Welt von Sherlock Holmes in den Mittelpunkt dieser Serie zu stellen und ihn von Morris Chestnut in einer frischen und unerwarteten Version des unsterblichen Doktors zum Leben erwecken zu lassen", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Craig Sweenys kühne neue Vision für den komplexen Dr. Watson verwebt geschickt eine reichhaltige Charaktererzählung mit hochspannenden medizinischen Geheimnissen."In «Watson» nimmt Dr. John Watson (Chestnut) ein Jahr nach dem Tod seines Freundes und Partners Sherlock Holmes durch die Hand von Moriarty seine medizinische Karriere als Leiter einer Klinik wieder auf, die sich der Behandlung seltener Krankheiten widmet. Watsons altes Leben ist jedoch noch nicht vorbei - Moriarty und Watson sind dabei, ihr eigenes Kapitel einer Geschichte zu schreiben, die das Publikum seit mehr als einem Jahrhundert fasziniert. «Watson» ist eine medizinische Serie mit einem starken investigativen Rückgrat, die eine moderne Version eines der größten Detektive der Geschichte zeigt, der seine Aufmerksamkeit von der Lösung von Verbrechen auf die Lösung medizinischer Rätsel richtet.«Watson» wird von den CBS Studios produziert. «Elementary»-Macher Craig Sweeny hat den Pilotfilm geschrieben und wird die Serie leiten und produzieren. Weitere ausführende Produzenten sind Morris Chestnut, Shäron Moalem MD, PhD, sowie Aaron Kaplan und Brian Morewitz für Kapital Entertainment. Larry Teng wird als ausführender Produzent fungieren und bei der ersten Folge Regie führen.