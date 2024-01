ValueAct berät Disney

Vermischtes

Der Mickey-Mouse-Konzern will sich der digitalen Transformation stellen.

Die Walt Disney Company und ValueAct Capital Management haben eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet, die es dem Unternehmen ermöglicht, der Investmentgesellschaft Informationen zur Verfügung zu stellen und sich mit ValueAct in strategischen Fragen zu beraten.ValueAct verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Investitionen in Medien- und Technologieunternehmen, die sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess befinden, darunter Spotify, The New York Times, 21st Century Fox, Nintendo, Microsoft, Adobe und Salesforce. Disney steht unter Druck: Der Kauf von Hulu erhöht die Verschuldung, die durch die Zinspolitik der US-Notenbank zu einem großen Problem wird. Zudem konnte man im Filmgeschäft keine Erfolge feiern, weil zu viele Filme bei Disney+ landeten."ValueAct Capital hat eine Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit und Kooperation mit den Unternehmen, in die sie investieren, und ihr Co-CEO Mason Morfit hat sich in den Gesprächen, die wir im vergangenen Jahr geführt haben, sehr konstruktiv verhalten. Wir begrüßen ihren Beitrag als langfristige Aktionäre", sagte Robert A. Iger, Vorstandsvorsitzender von Disney."Disney ist das führende Unterhaltungsunternehmen der Welt. Es verfügt über das beste geistige Eigentum, die beste Sportmarke und die besten Parks und Erlebnisse der Branche. Wir glauben, dass Disney die Medienindustrie anführen kann, wenn alte Technologien auf digitale Plattformen übertragen werden. Wir freuen uns darauf, mit Bob und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um langfristigen und nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen", sagte Mason Morfit, Co-CEO und Chief Investment Officer von ValueAct Capital.