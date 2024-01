ZDFneo findet Sendetermin für ukrainisches Serienprojekt

TV-News

Die fünfteilige Serie «In Her Car» wurde an vertraulichen Orten in Kiew produziert.

Im vergangenen Frühjahr hat eine Produktionsallianz bestehend aus einem privaten und acht öffentlich-rechtlichen Sendern an vertraulichen Orten in Kiew die ukrainische Drama-Serieproduziert, die sich mit der Geschichte von ukrainischen Bürgern beschäftigt, die durch die russische Invasion am 24. Februar 2022 aus ihrem Alltag gerissen wurden. Auf deutscher Seite war das ZDF an dem Projekt beteiligt. Der Mainzer Sender wird die fünfteilige Drama-Serie beim Spartenkanal ZDFneo ausstrahlen. Als Sendetermin ist der 27. Februar um 23:05 Uhr geplant. In der ZDFmediathek ist «In Her Car» ab 21. Februar ab 10:00 Uhr online verfügbar.Im Mittelpunkt steht Therapeutin Lydia, die nach Ausbruch des Krieges beschließt, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Sie bietet Mitfahrmöglichkeiten in ihrem Auto an, damit die Menschen zu ihren Liebsten oder in Sicherheit gelangen können. Auf der Reise berichten ihr die Fahrgäste von persönlichen Schicksalsschlägen und Ängsten, aber auch von Träumen und Hoffnungen für eine bessere Zukunft. Jede Episode erzählt die Geschichte eines anderen Fahrgasts mit einem individuellen Blick auf die aktuelle Lage. So gibt die Serie ganz unterschiedliche Einblicke in die ukrainische Geschichte und Kultur. Die Hauptrolle spielt Anastasia Karpenko, weitere Darsteller sind unter anderem Igor Koltovsky, Kateryna Hryhorenko und Nadiya Levchenko.«In Her Car» ist eine Koproduktion von Starlight Media und Gaumont in Koproduktion mit ZDFneo , France Télévisions, SRF Schweizer Radio und Fernsehen in Zusammenarbeit mit The Dreaming Sheep Company, SVT, DR, NR, RUV und YLE. Das Drehbuch stammt von Eugen Tunik, der gemeinsam mit Arkadii Nepytaliuk auch Regie führte. Andreas Friedrich Bareiss und Dmytro Troitsky produzierten. Asia Bataieva-Dokalenko, Liudmyla Semchuk, Kateryna Sheveliuk, Sidonie Dumas, Christophe Riandee, Sabine de Mardt und Rainer Marquass fungierten als Executive Producer.