TV One feiert Best in Black

US-Fernsehen

Die Gala wird Ende Februar 2024 aus Atlanta gesendet.

Urban One hat die Preisträger fürbekannt gegeben, die am Samstag, den 20. Januar 2024, im Coca-Cola Roxy in Atlanta, GA aufgezeichnet werden. Die diesjährige zweistündige Sendung steht unter dem Motto "Best in Black" und wird während des Black History Month am Sonntag, den 25. Februar 2024, auf TV One ausgestrahlt und auf CLEO TV übertragen.Die Gala ist die ultimative Feier schwarzer Spitzenleistungen und würdigt Persönlichkeiten, deren bemerkenswerte Errungenschaften und bedeutende Beiträge einen unauslöschlichen Eindruck in den Bereichen Kunst, Medien, Musik und Gesellschaft hinterlassen haben. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören Dionne Warwick, die für ihr Lebenswerk geehrt wird, Chlöe, die als Generation Next Honoree gefeiert wird, Frankie Beverly, der als lebende Legende geehrt wird, und Donald Lawrence, der für seine inspirierende Wirkung gefeiert wird."Wir freuen uns sehr, die unglaubliche musikalische Laufbahn von Dionne Warwick, Chlöe, Frankie Beverly und Donald Lawrence bei der diesjährigen Verleihung der «Urban One Honors» hervorzuheben. Ihre Auswahl als Preisträger ist eine Anerkennung ihres tiefgreifenden Einflusses auf Musik und Kultur über Generationen hinweg", sagt Michelle Rice, Präsidentin von TV One und CLEO TV. "Von gefühlvollen Balladen bis hin zu zeitlosen Beiträgen und zeitgenössischer Brillanz haben diese ikonischen Künstler nicht nur die Musiklandschaft geprägt, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Struktur unserer Gesellschaft geleistet. Jeder der Geehrten repräsentiert ein einzigartiges Kapitel in der Geschichte der Musik, und es ist uns eine Ehre, ihr bleibendes Vermächtnis bei den diesjährigen Urban One Honors zu feiern: Best In Black."Die Sendung wird für TV One von James Seppelfrick von The Cheat Code produziert. Marilyn Gill ist die ausführende Produzentin. Myriam Leger wird als Regisseurin und Daniel Moore als Musikdirektor fungieren. Kashon Powell ist der Vizepräsident für Programmgestaltung bei Radio One und Susan Henry ist die leitende Produzentin für die Produktion bei TV One.