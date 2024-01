ITV bringt «Dancing on Ice» zurück

England

Außerdem ist die fünfte Staffel von «The Masked Singer» seit Ende 2023 auf Sendung.

Die größte Show auf dem Eis kehrt im Januar auf ITV1, STV und ITVX zurück, wenn Holly Willoughby und Stephen Mulhern gemeinsam das Ruder beiübernehmen. Willoughby und Mulhern, die vor 20 Jahren zum ersten Mal gemeinsam in «Ministry of Mayhem» auftraten, werden die Action in der hochoktanigen Eislaufshow leiten, in der die diesjährigen Prominenten um den Titel des Eismeisters kämpfen. Die Juroren Torvill und Dean, Ashley Banjo und Oti Mabuse sind wieder mit dabei. Am 14. Januar wird die jährliche Tradition fortgeführt.Katie Rawcliffe, Leiterin der Unterhaltungsabteilung bei ITV, sagte: "Holly und Stephen sind zwei unserer beliebtesten Moderatoren. Dass sie zwanzig Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem Bildschirm wieder zusammenkommen, um «Dancing on Ice» zu moderieren, ist der Beginn eines aufregenden Jahres für die Show."Das beliebteste Ratespiel der Nation,, begrüßt eine Reihe von Gastdetektiven, die den Superdetektiven Davina McCall, Rita Ora, Jonathan Ross und Mo Gilligan sowie dem Moderator Joel Dommett zur Seite stehen. Während der gesamten Serie werden Jennifer Saunders, Sir Lenny Henry CBE, Olly Murs, Ellie Goulding, Lorraine Kelly, Rob Brydon und Charlie Simpson ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und versuchen, die diesjährigen Prominenten zu entlarven. Seit 30. Dezember ist die fünfte Staffel zurück.ist ebenfalls wieder da und die Castings laufen schon. Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon und Bruno Tonioli bilden wieder die Star-Jury der Show, während Ant & Dec als Moderatoren zurückkehren.