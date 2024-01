RTL Crime feiert den Valentinstag

TV-News

Der Pay-TV-Sender strahlt «Jagd auf den Heiratsschwindler» aus.

Am 14. Februar ist Valentinstag. In diesem Jahr setzt der Fernsehsender RTL Crime auf die vier Folgen von, die ab 20.15 Uhr auf dem Programm stehen. Das Format kommt von Showtime und heißt im Original «Love Fraud». Die Fernsehstation beginnt mit der Episode „You Just Gotta Trust Me“.Tracy hat eigentlich genug vom Online-Dating, bisher gab es nur Enttäuschungen. Doch das ändert sich, als sie Mickey trifft. Ihre Beziehung ist ein wahrer Traum und endet mit einem wunderschönen Verlobungsring. Doch Tracy´s Tochter findet, dass alles ein bisschen zu schnell geht und will daher die Wahrheit rausfinden.In Folge zwei ist Carla, eine Kopfgeldjägerin, auf der Suche nach dem Betrüger Richard Scott Smith. Auf einem Blog, der von seinen Opfern geführt wird, findet sie hilfreiche Tipps, die sie auf eine Fährte bringen. Hält sich Smith tatsächlich in Kansas auf und leitet ein Restaurant? Wie sich heraus stellt ist Carla nicht die einzige, die auf der Suche nach Smith ist.