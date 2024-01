TV-News

Neue Hochzeitskleider bei sixx

Fabian Riedner von 07. Januar 2024, 14:06 Uhr

Der Fernsehsender startet die 21. Staffel von «Say Yes to the Dress».

Der Discovery-Sender TLC hat mit «Say Yes to the Dress» ein riesiges Franchise aufgebaut, welches immer wieder fortgeführt wird. Bereits ab Freitag, den 12. Januar 2024, startet die neue Staffel von «Mein perfektes Hochzeitskleid! – USA» beim TV-Sender



In den Vereinigten Staaten von Amerika feierten die neuen Folgen im Juli und August 2022 Premiere, im vergangenen März und April wurden weitere sechs Episoden gesendet. Die amerikanische Version hat bereits über 335 Episoden hervorgebracht und wird von Half Yard Productions realisiert. Unter anderem gibt es Versionen in Atlanta, Kanada, Irland, Großbritannien und Benelux.



Die Show zeigt den Werdegang von Verkäufern, Managern und Monteuren des Unternehmens und porträtiert Bräute auf ihrer Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid. Gemeinsame Themen sind die überwältigenden Ratschläge von Freunden und Familie, die Fähigkeit des "perfekten Kleides", der Braut zu helfen, persönliche Schwierigkeiten zu überwinden, der Kampf mit Gewicht und Körperbild und die Herausforderung, das Budget einzuhalten.

