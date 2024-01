«On the Roam» startet

US-Fernsehen

In der Dokumentationsreihe steht Jason Momoa im Mittelpunkt.

Die Max Original-Doku-Seriemit Jason Momoa in der Hauptrolle startet mit zwei Episoden am Donnerstag, den 18. Januar auf Max. Die achtteilige Serie wird bis zum Staffelfinale am 8. Februar jede Woche zwei neue Folgen zeigen.«On the Roam» ist eine achtteilige Kino-Doku-Serie, die Jason Momoa auf seiner Reise durch das Land begleitet, auf der Suche nach Kunst, Abenteuer und Freundschaft durch die Linse des Handwerks. Das Projekt wurde von Jason Momoa kreiert und wird von Jason Momoa und Brian Mendoza koproduziert und produziert. Ausführender Produzent ist Kyle Wheeler, die Produktion wurde von Jason Mendoza übernommen. Paris Herbert-Taylor war ebenfalls als Produzentin beteiligt.Joseph „Jason“ Namakaeha Momoa ist ein amerikanischer Schauspieler. In der syndizierten Action-Dramaserie «Baywatch: Hawaii» (1999-2001) gab er sein Schauspieldebüt als Jason Ioane. Anschließend war er als Ronon Dex in der Syfy-Science-Fiction-Serie «Stargate Atlantis» (2005-2009) und als Khal Drogo in den ersten beiden Staffeln der HBO-Fantasy-Dramaserie «Game of Thrones» (2011-2012) zu sehen.