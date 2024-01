VOD-Charts

Die erste Top10-Liste des neuen Jahres sorgt dafür, dass kein einziger Titel der Vorwochen-Charts unter den zehn ersten Plätzen vertreten ist.

„Alles neu macht der Mai“, heißt es in einem bekannten deutschen Volkslied. In Bezug auf die VOD-Abrufzahlen, die von Goldmedia errechnet werden, muss man das Lied umdichten: „Alles neu macht der Jahreswechsel.“ Denn kein Titel der vergangenen Top10-List findet sich in den ersten VOD-Charts des neuen Jahres wieder. Die Liste, die die meistgeklickten Titel zwischen dem 29. Dezember 2023 und dem 4. Januar 2024 ausgewertet hat, begann mit der Netflix-Doku-Serie. 1,88 Millionen Abrufe bescherten der zehnteiligen Reihe den zehnten Platz.Auf Platz neun landete die Fantasy-Serie, die sich über eine Reichweite von 2,05 Millionen freuen durfte. Ebenfalls Grund zur Freude hat die südkoreanische Serie «Happiness» ► aus dem Jahr 2021. Die Serie über eine Zombie-Epidemie verbuchte 2,12 Millionen Klicks. Neu bei Netflix und aus dem Jahr 2022 stammend ist die niederländische Krimiserie, die in den vergangenen sieben Tagen laut den Marktforschern 2,41 Millionen Mal gestreamt wurde und damit auf Rang sieben rangierte.Der sechste Platz ist ebenfalls bei Netflix sowie bei Paramount+ zu finden Es handelt sich um die Sci-Fi-Reihe, die bei 2,49 Millionen beliebt war. Die Top5 stieg derweil mit dem starbesetzten Netflix-Filmein, der unter anderem mit Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliff und Brad Pitt besetzt ist und 2,67 Millionen Views generierte. Knapp davor landete mit 2,71 Millionen AbrufenDer Jahreswechsel entfachte eine große Beliebtheit für die britische Krimireihe. «Midsomer Murders», so der Originaltitel, wurde 2,87 Millionen Mal angesteuert und sicherte sich so einen Platz auf dem Treppchen. Über die Drei-Millionen-Marke sprang der Netflix-Neustart, der am 15. Dezember 2023 auf der Plattform erschien. Der über zweistündige Film erreichte 3,01 Millionen Aufrufe. Und auch der Spitzenreiter trägt das große rote N:, das im vergangenen Jahr mit einer neuen Staffel aufschlug, schnappte sich mit 3,34 Millionen die erste Goldmedaille des neuen Jahres.