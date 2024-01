Adult Swim setzt auf Eric André

US-Fernsehen

In knapp eineinhalb Wochen strahlt der Pay-TV-Sender die Show aus New York aus.

Eric André bringt seine anarchische Comedy-Showam Donnerstag, 18. Januar, um Mitternacht zu Adult Swim. Seine Performance im Terminal 5 in New York City wurde für das halbstündige Special gefilmt und beinhaltet Gastauftritte des Emmy- und Tony-gekrönten Schauspielers Billy Porter sowie der bei den Fans beliebten Charaktere "The Grim Reaper" und "The Fridge Keeper", die für ihre Late-Night-Unterhaltung und Punkrock-Comedy bekannt sind."Wir verbreiten in ganz Amerika Albträume, die von Ranchs bedeckt sind, und jetzt kommen wir dank Adult Swim auch zu Ihnen nach Hause", sagte André. Die sechste Staffel der «Eric Andre Show», die seit ihrem Debüt im Jahr 2012 ein fester Bestandteil des Adult Swim-Programms ist, feierte im vergangenen Jahr Premiere.André und Mike Rosenstein fungieren als Executive Producer. "Eric André Live Near Broadway" wird am nächsten Tag auch auf Max zu sehen sein.