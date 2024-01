Amazon holt Jeremy Helfand

Köpfe

Der erfahrene Manager soll das Werbegeschäft bei Prime Video leiten.

Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video baut sein Werbegeschäft international aus. Aus diesem Grund werden beispielsweise in Deutschland die werbefreien Abos um knapp drei Euro teurer. Nun berichtet das Branchenblatt „Variety“, dass sich Amazon den Disney-Mitarbeiter Jeremy Helfand gesichert hat.Laut „Variety“ wollen weder Amazon noch Disney die Spekulationen bestätigen oder dementieren. Helfand begann seine Karriere bei Hulu und stieg später auf, um alle Werbeinnovationen bei Disney zu leiten. „Ich kam 2018 zu Hulu, um Teil der aufkommenden Streaming-TV-Revolution zu werden, und es war eine unglaubliche Reise, die mich schließlich zu Disney führte“, sagte der Manager dem Netzwerk LinkedIn . „Bei all dem Geschäftswachstum und der Innovation ist das Team das, woran man sich am meisten erinnert, und ich bin so stolz auf das, was erreicht wurde.“Er fährt fort: „Es ist Zeit für das nächste Kapitel und ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich die Leitung von Prime Video Advertising bei Amazon übernommen habe. Ich werde mit einem talentierten Team von kundenorientierten Geschäftsleuten zusammenarbeiten, um etwas Besonderes zu schaffen, beginnend mit unserem bevorstehenden Start!