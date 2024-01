Neue Preview auf «Woman in the Wall»

England

Die Serie von Ruth Wilson «His Dark Materials» startet am 19. Januar – auch in Deutschland.

Showtime enthüllte heute den offiziellen Trailer, den sechsepisodigen Thriller, der von BAFTA- und Golden Globe Award-Gewinnerin Ruth Wilson («His Dark Materials») produziert wird und in dem der für den BAFTA Award nominierte Daryl McCormack («Good Luck to You») die Hauptrolle spielt. Die Miniserie wird für Paramount+-Abonnenten mit dem Paramount+ with Showtime am Freitag, den 19. Januar, zur Verfügung gestellt. Am Sonntag, den 21. Januar, um 21 Uhr läuft die Serie im linearen Fernsehen. Die Serie wird außerdem am 19. Januar in Kanada, am 20. Januar in Lateinamerika, Brasilien, Südkorea, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie später im Jahr in Japan auf Paramount+ Premiere haben.«The Woman in the Wall» wurde von dem für den BAFTA Award nominierten Joe Murtagh («Calm with Horses») geschrieben und inszeniert. Im Mittelpunkt steht Lorna Brady (Wilson), eine Frau aus der kleinen, fiktiven irischen Stadt Kilkinure, die eines Morgens aufwacht und eine Leiche in ihrem Haus vorfindet. Erschreckenderweise hat Lorna keine Ahnung, wer die tote Frau ist oder ob sie selbst für den offensichtlichen Mord verantwortlich sein könnte. Denn Lorna leidet seit langem unter extremen Anfällen von Schlafwandeln, seit sie im Alter von 15 Jahren aus ihrem Leben gerissen und im Kilkinure-Kloster eingesperrt wurde, einem (fiktiven) Heim einer der berüchtigten Magdalenen-Waschanstalten für Frauen in Irland. Dort brachte Lorna ihre Tochter Agnes zur Welt, die ihr auf grausame Weise weggenommen wurde und deren Schicksal Lorna nie erfahren hat.Das Projekt wurde von Motive Pictures für Showtime und die BBC produziert. Darüber hinaus wird die Serie von Simon Maxwell («Get Millie Black», «Deep State»), Sam Lavender («Saint Maud», «The Lobster»), Murtagh, Wilson («Mrs. Wilson», «True Things») und Harry Wootliff («True Things») produziert. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.