«Mama June: Family Crisis» beginnt am 9. Februar

US-Fernsehen

Der Fernsehsender WE tv hat neue Geschichten aufgezeichnet.

WE tv kündigte die mit Spannung erwartete Rückkehr vonan. Die Familie steht vor ihren bisher größten Herausforderungen und Triumphen, während Alana das Stadium des Schulabschlusses überschreitet, Mama weiterhin ihre vergangenen Fehler überwindet und Pumpkin alles in ihrer Macht stehende tut, um alles zusammenzuhalten. Die neue Staffel feiert am Freitag, den 9. Februar um 21 Uhr auf WE tv Premiere.In dieser Staffel erhält Anna eine niederschmetternde Krebsdiagnose - ein Nebennierenkarzinom im Stadium 4 - und muss sich einer aggressiven Behandlung unterziehen. Die Familie muss sich zusammenraufen, um Anna und ihre Töchter in dieser schwierigen Zeit zu versorgen und gleichzeitig ihre eigenen nächsten Schritte zu planen.«Mama June: Family Crisis» wird für WE tv von Thinkfactory Media, einem Unternehmen von ITV America, produziert und von Adam Reed, Adam Freeman, Tim Cohen-Laurie, Erin Richards und Moriah Muse ausgeführt. Angela Molloy, SVP, Entwicklung und Originalproduktion, Unscripted, ist ausführende Produzentin für WE tv. Gina Rodriguez ist ebenfalls ausführende Produzentin.