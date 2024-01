ProSieben Maxx wiederholt Animes

TV-News

Der Spartensender nimmt «Date a Live» und «Made in Abyss» aus dem Programm.

Die Fernsehzuschauer müssen am Freitag, den 19. Januar 2024, Abschied nehmen: Von «Date a Live» und «Made in Abyss» laufen um 23.35 Uhr sowie um 00.20 Uhr jeweils die letzten Episoden. Nach den weiteren neuen Geschichten von «Jujutsu Kaisen» kehren andere Serien zurück.Um 23.35 Uhr beginnt ProSieben Maxx am 26. Januar 2024 mit der Wiederholung der zweiten-Staffel. Für Yuji beginnt das neue Semester. Ihm kommt alles merkwürdig vertraut vor, ganz so, als ob er es schon einmal erlebt hätte. Außer ihm scheint das jedoch niemand zu bemerken. Als er ihm bewusst wird, dass er träumt, kann er den Bann brechen und findet Shana vor, die es mit der Kreatur aufnimmt, die für Yujis Zustand verantwortlich ist.Zur Geisterstunde startetmit einer Doppelfolge. Der japanische Anime stammt aus dem Jahr 2012. Ayumu ist ein ganz normaler Schüler, dessen Dasein sich eines Tages schlagartig ändern soll. Er wird Opfer eines Serienmörders, doch wenig später erweckt ihn eine Totenbeschwörerin wieder zum Leben und verwandelt den Jungen in einen Zombie. Dadurch erhält Ayumu zwar neue Fähigkeiten, gleichzeitig hat er aber auch mit einigen Nebenwirkungen zu kämpfen.