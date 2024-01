Disney+ setzt «American Born Chinese» ab.

US-Fernsehen

Das Line-up des amerikanischen Streamingdienstes wird weiter ausgedünnt.

Nach Informationen des Branchendienstes „Variety“ hat Disney+ die Serienach nur einer Staffel abgesetzt. Die Verantwortlichen der Mickey-Mouse-Company waren von der Serie überzeugt, aber es fanden sich nicht genügend Zuschauer. Die Produzenten planen, das Format an einen anderen Sender zu verkaufen. Die Serie, die auf einem Comicroman basiert, wurde von 20th Television produziert.«American Born Chinese» erzählt von dem Jugendlichen Jin Wang (gespielt von Ben Wang), Sohn taiwanesischer Einwanderer. Während er versucht herauszufinden, wer er ist, sammelt er Mangas, versucht in die Fußballmannschaft aufgenommen zu werden und befindet sich auf einer Reise, die ihn mit seiner eigenen Identität konfrontiert. Dann kommt eines Tages der Austauschschüler Wei-Chen (Jimmy Liu) an Jins Schule. Anders als Jin ist Wei-Chen nicht in Amerika aufgewachsen, ist von Natur aus laut und offen und hat nicht die Selbstzweifel und Unsicherheiten von Jin. Deshalb ist es Jin manchmal peinlich, mit Wei-Chen zusammen zu sein.Der Streaming-Dienst Disney+ hat in den USA derzeit nur zwei aktive Serien: Das Marvel-Projekt «Echo» und die Fantasy-Serie «Percy Jackson».