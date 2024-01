Startschuss für dritte «White Lotus»-Staffel

US-Fernsehen

Natasha Rothwell wird in der neuen Runde, die auf Thailand gedreht, wieder eine Hauptrolle spielen.

Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey und Tayme Thapthimthong stoßen zur Besetzung der dritten Staffel der Emmy-gekrönten HBO-Originalserievon Mike White, neben der bereits angekündigten Natasha Rothwell, die wieder zur Besetzung gehört. Die Serie wird ab Februar in und um Koh Samui, Phuket und Bangkok gedreht und begleitet eine neue Gruppe von Gästen in einem anderen White Lotus Hotel.HBO ist eine Partnerschaft mit der thailändischen Tourismusbehörde eingegangen, um die Dreharbeiten und die Werbung für die dritte Staffel zu unterstützen. Thapanee Kiatphaibool, Gouverneur der Tourismusbehörde von Thailand (TAT): "Wir fühlen uns geehrt, dass Amazing Thailand als Drehort für die mit Spannung erwartete neue Staffel von «The White Lotus» ausgewählt wurde. Die exotische Schönheit der Natur, die reichen historischen Stätten und die vielfältigen Landschaften des Königreichs sind die perfekte Kulisse, um unsere faszinierende Kultur, die fantastische Küche, die erstklassigen Wellness- und Luxusangebote und vor allem unsere Menschen und die thailändische Gastfreundschaft vorzustellen. Thailand gilt seit langem als einer der beliebtesten Drehorte der Welt. Das Projekt 'The White Lotus' wird den Status des Königreichs als bevorzugtes Reiseziel für Dreharbeiten und als Leuchtturm des Erlebnistourismus sicherlich weiter stärken und noch mehr Besucher für Amazing Thailand begeistern."Janet Graham Borba, EVP of Production, HBO & Max: "Wir freuen uns, mit der Tourismusbehörde von Thailand zusammenzuarbeiten, um Mikes kreative Vision umzusetzen und all das zu zeigen, was das schöne Land Thailand zu bieten hat, wenn die nächste Gruppe von Gästen im «White Lotus» eincheckt."