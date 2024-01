Gelungene 3-Millionen-Euro-Woche bei «Wer wird Millionär?» mit neuem Bestwert

Wochenquotencheck

Schon zum fünften Mal bot RTL die Spezial-Woche an, in welcher bis zu drei Millionen Euro mit nach Hause genommen werden können.



Die britische Quizsendung «Who Wants to Be a Millionaire?» ist das Vorbild für die deutsche Version, welche seit 1999 fester Bestandteil des RTL-Programms ist. Doch Deutschland ist bei weitem nicht das einzige Land, welche das Format übernommen hat. Die Show schaffte es auch in zahlreiche andere Länder wie Afghanistan, Costa Rica, Finnland, Indien, Neuseeland, Panama, Ungarn, Vietnam und viele mehr. In Deutschland ist Günther Jauch fest mit der Show verbunden und über die Jahre gab es die verschiedensten Sonderausgaben. Relativ neu ist die „3-Millionen-Euro-Woche“, welche erstmals Anfang 2022 ausgestrahlt wurde. In der nun fünften Ausgabe war der höchste Gewinn 150.000 Euro.Am Neujahrstag startete RTL mit dem Spezial und lockte zum Auftakt 3,07 Millionen Fernsehende an, welche bei starken 12,5 Prozent Marktanteil landeten. Dies war jedoch das niedrigste Resultat der Woche, vermutlich weil die Konkurrenz zur Primetime am Neujahrstag recht groß war. Die 0,78 Millionen Jüngeren stiegen mit einem hohen Marktanteil von 13,1 Prozent ein, welcher ebenfalls den Wochentiefstwert darstellte. Am Dienstag hatte sich die Reichweite nun auf 3,38 Millionen Menschen erhöht, so dass auch die Quote auf 14,7 Prozent angewachsen war. In der Zielgruppe blieb das Interesse mit 0,78 Millionen Umworbenen konstant, dennoch klettere der Marktanteil auf überzeugende 15,2 Prozent.Auch einen Tag später setzte sich der Aufwärtstrend fort, so dass die 3,82 Millionen Zuschauer nun bei herausragenden 17,4 Prozent Marktanteil angelangt waren. Bei den 0,81 Millionen Werberelevanten reichte es für einen starken Marktanteil von 16,8 Prozent. Am Donnerstag musste der Sender einen kleinen Einbruch hinnehmen, denn nun ging es wieder zurück auf 3,38 Millionen Neugierige. Diese hielten sich jedoch bei 15,2 Prozent Marktanteil. Auch die 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nur leicht auf 16,6 Prozent zurückgefallen.Am Freitag waren dann alle Kandidaten wieder eingeladen, die in den Sendungen zuvor mindestens 16.000 Euro erspielt hatten. Mit 17 Personen waren dies so viele wie noch in keiner Ausgabe zuvor. Zwei Gewinner von 16.000 Euro erhöhten auf 24.000 beziehungsweise 54.000 Euro. Die Gewinnerin von 32.000 Euro ging mit 108.000 Euro nach Hause. Nur ein Gewinner von 64.000 Euro fiel auf 16.000 Euro zurück, während der Gewinner von 125.000 Euro auf 150.000 Euro erhöhte. Diese Sendung verfolgten 5,01 Millionen Interessenten und damit so viele wie nie zuvor bei dem 3-Millionen-Euro-Special. Auch die ausgezeichneten 22,1 Prozent Marktanteil stellten einen neuen Bestwert dar. Zudem belegten die 1,21 Millionen Jüngeren hervorragende 24,3 Prozent des jüngeren Marktes.Die neuste 3-Millionen-Euro-Woche war für RTL somit ein Erfolg auf ganzer Linie. Damit landete man deutlich vor den beiden Ausgaben im Sommer und auf ähnlichem Niveau wie die beiden Ausgaben Anfang Januar in den vorherigen Jahren. Der Sprung nach oben hin zum Finaltag war nie zuvor so riesig ausgefallen. Eine Reichweite von übe fünf Millionen Menschen war auch bei den regulären Folgen seit Ende Mai 2020 nicht mehr möglich gewesen.