«Trucker Babes» starten erfolgreich in die 13. Staffel

Quotennews

Rund vier Monate nach der 12. Staffel startet Kabel Eins die 13. Runde von «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand». Und es läuft vom Start weg besser.

Mit 0,74 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und eher mageren 0,20 Millionen Umworbenen startete die 12. Staffelam 03. September 2023 in die zwölfte Staffel. So richtig rund lief es über den Verlauf der sechs neuen Folgen nicht, erst zum Schluss gelang mit der letzten Folge am 08. Oktober und 0,94 Millionen Zuschauern, sowie 0,36 Millionen Werberelevanten ein richtig guter Abend. Dennoch füllt das Brummi-Format offensichtlich den Sonntagabend für Kabel Eins vollends zufriedenstellend aus. Ergo, startete gestern die 13. Staffel - und es lief direkt viel besser als noch im Oktober 2023.Die ersten Geschichten um Neuzugang Country Girl Ines, die vor zwei Jahren von Bayern nach Kanada ausgewandert ist, ziehen direkt starke 0,90 Millionen Zuschauer in der Primetime zu Kabel Eins. Der Marktanteil geht mit 3,2 Prozent in Ordnung, doch vor allem gewinnt die Zielgruppe den Abend. Mit 0,33 Millionen Zuschauern legt PS-Prinzessin Sabrina ordentlich vor, der Marktanteil zeigt hier gute 5,1 Prozent an. So kann es weitergehen.Im Anschluss kommtmit 0,55 Millionen Zuschauern auf einen guten Schnitt, der Marktanteil steigt auf 3,6 Prozent. Die Zielgruppe lässt mit 0,22 Millionen Umworbenen ebenfalls nur etwas nach, hier steigt der Marktanteil am entsprechenden Markt etwas deutlicher auf 6,2 Prozent.