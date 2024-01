Der «Tatort» startet erfolgreich in 2024

Quotennews

Da ist sie schon vorbei, die erste Woche im Jahr 2024. Zum Abschluss und damit zum ersten Sonntag des Jahres gab es natürlich standesgemäß einen neun «Tatort».

Odenthal und Stern gehen als erstes Ermittlerinnen-Team im Jahr 2024 in einem neuenauf Spurensuche. Die Story des ersten neuen «Tatorts»: Ein Unbekannter Mann wird am Rheinufer tot aufgefunden, Todesursache Herzinfarkt. Jedoch ergeben sich weiter Hinweise, die ein Verbrechen vermuten lassen. Das Opfer war wohl zum Zeitpunkt seines Todes nicht allein, er hatte gar Pfefferspray im Gesicht. Als Verdächtige tritt Julia, gespielt von Bernadette Heerwagen, auf. Sie hat den Unbekannten zuletzt gesehen, wohl sogar gezielt treffen wollen. Die Kommissarinnen aus Ludwigshafen beginnen das Leben von Julia Stück für Stück aufzudecken und finden eine Tragödie nach der anderen.Das Verwirrspiel funktioniert und begeistert so 8,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit kann man bei Weitem nicht mit dem letzten «Tatort» im Jahr 2023, «Der Mann, der in den Dschungel fiel», konkurrieren. Dieser holte sich am 10. Dezember 2023 überragende 11,11 Millionen Zuschauer ab. Mit 30,6 Prozent am TV-Markt braucht sich «Avatar» doch keinesfalls verstecken. Bei den jüngeren Zuschauern war das Erste mit dem ersten 2024-Fall beinah gleichauf, 1,72 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer holen einen grandiosen Marktanteil von 25,8 Prozent. Beim erwähnten letzten «Tatort» waren zwar 1,81 Millionen Jüngere drin, dafür war der Marktanteil mit 24,9 Prozent etwas niedriger.Im Anschluss schob das Erste miteinen weiteren Krimi hinterher. Der Fall mit Eva Röse konnte ab 21:45 Uhr noch 4,15 Millionen Zuschauer halten, der Marktanteil sank so auf 19,4 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft belegte noch 8,1 Prozent ihres Marktes, hierzu brauchte es 0,40 Millionen junge Zuschauer.