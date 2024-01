«Pat McAfee Show» läuft ordentlich

US-Quoten

Laut ESPN erreichte die Sendung 1,7 Millionen Zuschauer.

Die Pat McAfee Show, das äußerst erfolgreiche und innovative werktägliche Sport-Talk- und Diskussionsprogramm, hat seit dem Start der Sendung auf den ESPN-Plattformen im September noch mehr an Popularität gewonnen. Im Dezember erreichte die Show während der Live-Ausstrahlungen auf allen Plattformen (ESPN, YouTube, TikTok) dank der innovativen Live-Simulcast-Optionen durchschnittlich 886.000 Zuschauer pro Folge.Allein die lineare Zuschauerschaft von ESPN ist seit den ersten vier Wochen (7. bis 29. September) um 20 Prozent gestiegen und lag im Dezember bei durchschnittlich 332.000 Zuschauern pro Folge, während die YouTube-Zuschauerzahl gleichzeitig bei 403.000 lag. Zusammengenommen bedeutet dies eine Steigerung von 35 % im Vergleich zum Jahr 2022 in der Zeit von 12 bis 14 Uhr."Es war eine wilde Fahrt in dieser Saison mit ESPN. Wir hatten die phänomenale Gelegenheit, das, was wir lieben, in einem Umfang zu tun, wie wir es noch nie zuvor getan haben", sagte Pat McAfee. "Jeden Tag hat man das Gefühl, dass eine Menge Leute unser Programm sehen, aber ich versuche wirklich, mich nicht zu sehr auf Zahlen zu konzentrieren, denn man ist nur so gut wie seine letzte Sendung. Alles kann sich jederzeit ändern, also versuchen wir, hart zu arbeiten und gute Menschen zu sein. Wir haben wahnsinniges Glück, dass wir uns in dieser Position befinden, das wissen wir. Wir wissen das zu schätzen. Wir versuchen, es richtig zu machen.Die durchschnittliche Zuschauerzahl pro Minute für die Sendung stieg von 570.000 in den ersten vier Wochen auf 735.000 über lineare Kanäle und YouTube im Monat Dezember - ein Anstieg um 29 Prozent - und die durchschnittliche Sehdauer pro Sendung über alle Plattformen stieg von 44,5 Minuten in den ersten vier Wochen auf 55,5 Minuten.