«Deal or no Deal Island» startet Ende Februar

US-Fernsehen

Reality-Legende "Boston" Rob Mariano und Original «Deal or No Deal»-Aktenkoffer-Model und ehemaliger «The Real Housewives of Atlanta»-Star Claudia Jordan unter den 13 Teilnehmern.

Die 13 Teilnehmer von, der neuen, völlig neuen Variante der beliebten Spielshow, wurden jetzt bekannt gegeben. Die von Joe Manganiello moderierte und von Howie Mandel produzierte «Deal or No Deal Island» wird am 26. Februar um 21:30 Uhr auf NBC ausgestrahlt, bevor sie am 4. März um 22:00 Uhr auf ihren regulären Sendeplatz wechselt. Alle Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock verfügbar sein.Eine spezielle 30-minütige Vorschau auf «Deal or No Deal Island» wird am Samstag, 13. Januar, nach dem NFL Wildcard-Spiel auf NBC ausgestrahlt. Mit dabei sind die Reality-TV-Lieblinge "Boston" Rob Mariano und Claudia Jordan, die darum wetteifern, wertvolle Aktenkoffer zu ergattern, die auf der Privatinsel des Bankers versteckt sind.In «Deal or No Deal Island» sind die kultigen Aktenkoffer überall auf der Insel versteckt und haben einen Wert von über 200 Millionen Dollar, die unter ihnen aufgeteilt werden. In jeder Folge treten die Spieler in waghalsigen Herausforderungen gegeneinander an, um die Aktenkoffer zu sichern, die in der nächtlichen «Deal or No Deal»-Runde zum Einsatz kommen. Der Spieler, der sich den wertvollsten Koffer schnappt, erhält Immunität und darf einen Mitspieler auswählen, der in den "Tempel" geht.