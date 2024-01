ProSieben setzt auf «Call Me Kat»

TV-News

Die Warner Bros.-Sitcom soll am Samstagmittag für Top-Quoten sorgen.

Mayim Bialik und Jim Parsons gehören zu den ausführenden Produzenten der US-Sitcom, die BBC Studios America, Fox Entertainment und Warner Bros. Television für den Sender FOX produzierten. Die Absetzung erfolgte im Mai 2023. Das Format basiert auf der britischen Serie «Miranda».Die frische Sitcom wird künftig am Samstagnachmittag ausgestrahlt. Die erste Doppelfolge ist für den 27. Januar 2024 geplant. Los geht es um 16.15 Uhr mit „Plus Eins“, zwischen 16.40 und 17.10 Uhr folgt die Folge „Das Doppel-Date“. Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun setzt ab Mittwoch, 24. Januar, um 20.15 Uhr auf die Premiere der dritten Staffel. Diese umfasst dann 22 Folgen.Mayim Bialik verkörpert Kat, eine 39-jährige alleinstehende Frau, die ein Katzencafé in Louisville betreibt und darum kämpft, ein Gleichgewicht zwischen ihrer erfüllenden neuen Karriere und ihrem ständigen Gefühl der Einsamkeit zu finden, wobei sie in der Serie immer wieder die vierte Wand durchbricht. Leslie Jordan spielte Phil, einen alleinstehenden schwulen Mann, der als Chefbäcker in Kats Café arbeitet. Später wurde bekannt, dass er in Wirklichkeit Philliam heißt.