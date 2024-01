Jon Wax wird Disney+-TV-Chef

Köpfe

Der frühere Amazon-Mitarbeiter soll sich um die internationalen Eigenproduktionen kümmern.

Der Mickey-Mouse-Konzern schafft eine neue Führungsposition bei Disney+: Der Amazon-Mitarbeiter Jon Wax soll sich um alle internationalen Disney+-Projekte kümmern und als Programmchef fungieren. Er wird Executive Vice President of International Original Television. Wax wird in dieser Position an der Seite von Kristen Finney, der Leiterin von Disneys International TV Strategy and Operations, arbeiten, wobei sich Wax auf die kreative und Finney auf die operative Seite der globalen TV-Landschaft des Unternehmens konzentrieren wird."Bei Disney Entertainment haben unsere regionalen Teams unglaubliche Arbeit geleistet, indem sie ein außergewöhnliches Angebot an lokal produzierten Inhalten aufgebaut haben, die das Wachstum unserer Streaming-Plattformen vorangetrieben haben", sagte Schrier am Dienstag. "Jons große Erfahrung und seine einzigartige Perspektive werden uns dabei helfen, unsere globale Content-Strategie mit beeindruckenden Shows, die Kunden auf der ganzen Welt begeistern, weiter auszubauen.Wax fügte hinzu: "Von «Moving» und «The Boss» bis hin zur kommenden «Renegade Nell» verfügt Disney über ein beeindruckendes internationales Content-Portfolio. Ich freue mich sehr, dem Team beizutreten und mit den herausragenden regionalen Teams zusammenzuarbeiten - und sie in ihren Bemühungen zu unterstützen, branchenführende Originalprogramme für ihre Abonnenten zu produzieren".