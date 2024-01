Primetime-Check

Wie erfolgreich war Das Erste mit einer Komödie? Punktete ProSieben mit zwei Spielfilmen?

Das Erste schickte am Freitagabend den Filmauf Sendung, der nur 3,04 Millionen Zuschauer anlockte. Mit 11,3 Prozent bei allen sowie 5,9 Prozent bei den jungen Menschen kann man einigermaßen zufrieden sein. Im Anschluss erreichten die2,03 Millionen Zuschauer und 8,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,4 Prozent ermittelt.Das ZDF fuhr mit5,77 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil wurde auf 21,3 Prozent beziffert. Eine Doppelfolge vonlockte 4,76 Millionen Zuschauer an, das bedeutete einen tollen Marktanteil von 18,9 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Mainzer Fernsehstation 7,6 und 8,3 Prozent Marktanteil. Das über vierstündigeholte 1,97 Millionen Zuschauer und 0,79 Millionen Werberelevante. Unterm Strich schnappte sich RTL 18,3 Prozent in der Zielgruppe.Die zwei Halbzeiten des Fußball-Bundesliga-Matches des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim brachten 3,34 und 3,82 Millionen, in der Zielgruppe wurden 16,7 und 19,5 Prozent verbucht. VOX startete mitin der Primetime, das 0,81 Millionen und 6,5 Prozent brachte. Die Wiederholung vonbrachte bis 01.50 Uhr noch 0,47 Millionen und 6,4 Prozent in der Zielgruppe.(0,72 Millionen) und(0,27 Millionen) brachten ProSieben 7,1 und 4,5 Prozent bei den Umworbenen. RTLZWEI setzte auf die Spielfilmeund, die 0,98 und 0,50 Millionen Menschen überzeugten. Die Formate schnappten sich 5,3 und 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Vier Folgen vonbrachten Kabel Eins 0,49, 0,55, 0,64 und 0,66 Millionen Zuschauer und 2,2, 2,1, 3,7 und 5,1 Prozent in der Zielgruppe.