FC Bayern bringt Sat.1 3,82 Millionen

Quotennews

Im Vorfeld wurde die zweite Folge der neuen Sat.1-Serie «Das Küstenrevier» ausgestrahlt.

Mitte Dezember 2023 übertrug Sat.1 bereits zwei Bundesliga-Partien. FC Bayern gegen VFB Stuttgart enttäuschte mit 3,99 Millionen Zuschauern, die Partie Dortmund – Mainz fuhr zwei Tage später nur 3,23 Millionen Zuschauer ein. Das Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München schnappte sich im Sommer 2023 noch 5,86 Millionen Zuschauer.Die auf Sat.1 und DAZN ausgestrahlte Partie FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim erreichte am Freitagabend leidglich 3,34 Millionen Zuschauer in der ersten Halbzeit. Das Team von Thomas Tuchel sorgte für sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil. Die Fernsehstation aus Unterföhring verbuchte 0,94 Millionen Umworbene, die für 16,7 Prozent Marktanteil standen. Die zweiten 45 Minuten unterhielten 3,82 Millionen Zuschauer und führten zu 15,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 1,08 Millionen Zuschauer erreicht, der Marktanteil wurde auf 19,5 Prozent beziffert.Die Highlights, die zwischen 22.25 und 23.00 Uhr gesendet wurden, zählten 1,32 Millionen Zuschauer. Ab 23.00 Uhr wiederholte man die Quizshow, die nur noch auf 0,58 Millionen Zuschauer und 4,8 Prozent kam. Der Marktanteil beim jungen Publikum belief sich auf 7,4 Prozent, im Vorfeld verzeichneten die Highlights noch 11,6 Prozent.Am Donnerstag startete die neue Vorabend-Krimiseriemit 0,92 Millionen Zuschauern, am Freitag waren noch 0,79 Millionen Zuschauer dabei. Dazu muss gesagt werden, dass die Freitags-Episoden von Serien in der Regel schwächer laufen. Der Marktanteil lag nun bei 3,7 Prozent, zum Auftakt wurden 4,2 Prozent erzielt. Die für ein älteres Publikum konzipierte Serie zählte jedoch nur 0,16 Millionen Werberelevante, die 4,1 Prozent Marktanteil mitbrachten.