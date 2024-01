Laurence Fishburne steigt bei «Witcher» ein

US-Fernsehen

Der ehemalige «Matrix»-Star wird in der Netflix-Serie zu sehen sein.

Nach Informationen von „Variety“ wurde Film- und Serienstar Laurence Fishburne für die vierte Staffel vonverpflichtet. Der ehemalige «Matrix»-Darsteller wird die Rolle des Regisseurs übernehmen. Die Figur tauchte erstmals im Roman „Feuertaufe“ auf und wird als "weltgewandter Barbier-Chirurg mit mysteriöser Vergangenheit, dem sich Geralt auf seiner Reise anschließt" beschrieben."Ich bin sehr aufgeregt, dem Cast beizutreten und freue mich darauf, die wunderbare Welt von 'The Witcher' zu erkunden", so Fishburne in einem Statement. Laurence Fishburne hat zahlreiche Fernsehrollen gespielt. Unter anderem war er als Spurensucher in «CSI» zu sehen, spielte in «Hannibal» mit und war das Familienoberhaupt in «Black-ish».Aber nicht nur Fishburne ist neu: Liam Hemsworth übernimmt in der vierten Staffel die Hauptrolle, nachdem Henry Cavill seinen Vertrag nicht verlängert hat. Weitere Darsteller der vierten Staffel sind Anya Chalotra, Freya Allan und Joey Batey. Die vierte Staffel wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 aufgezeichnet.