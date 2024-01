«Young Sheldon»-Spin-Off in Arbeit

US-Fernsehen

Die neue Serie wird sich auf Sheldons Bruder Georgie fokussieren.

Die nächste Fernsehserie aus dem «The Big Bang Theory»-Universum ist in Arbeit. Mastermind Chuck Lorre hat nach «Young Sheldon» eine weitere Serie in Arbeit, die für den Streamingdienst Max produziert werden soll. Nun soll Lorre auch für CBS ein-Spin-Off drehen. Warner Bros. Television hat ein Format um Sheldons Bruder Georgie vorgestellt.Das stets gut informierte Branchenblatt „Variety“ schreibt, dass Warner Bros. Television und CBS eine Stellungnahme ablehnten. Mit der neuen Serie wolle man zu den Wurzeln zurückkehren und wieder eine Multi-Camera-Sitcom produzieren. «Young Sheldon» ist bekanntlich eine Single-Camera-Serie. Derzeit soll die Produktionsfirma mit den Schauspielern Montana Jordan und Emily Osment über Verträge verhandeln.In der fünften Staffel von «Young Sheldon» lernt der 17-jährige Georgie die 29-jährige Amanda „Mandy“ McAllister kennen. Die beiden lügen sich gegenseitig ihr Alter vor, was zu einem Problem wird, als Mandy schwanger wird. In der sechsten Staffel wird schließlich Constance Cooper geboren und das Paar verlobt sich.